Tra Spal e Mezzolara la differenza di punti si registra principalmente in trasferta, dove la squadra ospite ha conquistato sei punti in più rispetto alla capolista. Finora, il rendimento in trasferta si è rivelato determinante per le differenze di classifica tra le due formazioni. La squadra in trasferta ha accumulato un vantaggio di sei punti rispetto alla squadra di casa, evidenziando una differenza significativa nei risultati fuori dal proprio campo.

È il rendimento in trasferta a fare finora la differenza in favore del Mezzolara, che fuori casa ha ottenuto ben sei punti più della Spal. Con mister Parlato la squadra è migliorata sotto tutti i punti di vista, ma lontano da Ferrara continua a faticare parecchio. In trasferta il tecnico napoletano è imbattuto (se si fa eccezione per la finale di Coppa Italia, disputata in campo neutro), ma sui terreni di gioco di Cava Ronco e Pietracuta ha lasciato punti sanguinosi per la classifica, e anche quando Dall’Ara e compagni sono riusciti a fare bottino pieno lo hanno sempre fatto di misura e al termine di gare rimaste in bilico fino alla fine. Se...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Spal e Mezzolara la differenza è in trasferta: più 6 punti per la capolista

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