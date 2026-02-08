Calcio promozione La capolista Rufina cerca punti in trasferta

Questa domenica pomeriggio si gioca la sesta giornata di campionato. La capolista Rufina cerca punti in trasferta, mentre si disputano anche le partite tra Castiglioncello e Cerbaia, e Montagnano e Reggello. Le squadre sono pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti e migliorare la posizione in classifica.

Dopo gli anticipi di ieri della 6ª giornata fra Castiglioncello-Cerbaia 2-0 e Montagnano-Reggello 4-2, queste le gare odierne in programma alle 15. Girone A Cubino-Settimello (arbitro Ambrosini di Carrara); Forte Dei Marmi-Firenze Ovest (Sow di Pistoia) assenti Marghi e Ussia; Jolo-Fortis Juventus (Sgaramella di Pistoia). Questa partita si gioca alle ore 18 con la Fortis al completo. Ponte Buggianese-Luco (Venuto di Lucca) rientra Lorenzo Privitera; San Piero a Sieve-San Marco Avenza (Montagnani di Piombino) Samuele Cassai torna a disposizione. Girone B Colli Marittimi-Barberino Tavarnelle (Luciano di Livorno); Sancascianese-Invicta S.

