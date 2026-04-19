Eccellenza | sfida a distanza per la vetta Duello infinito tra il Mezzolara e l’ex Spal Zecchi spera di allungare contro il Mesola

Nel campionato di Eccellenza, il duello tra Mezzolara e Ars et Labor Ferrara prosegue senza sosta, con entrambe le squadre che si contendono la prima posizione. La partita tra il Mezzolara e il Mesola rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa, mentre Zecchi spera di conquistare punti per allungare in classifica contro i rivali. La sfida si svolge a distanza, mantenendo vivo il confronto tra le due squadre leader del girone B.

Assomiglia molto ad una sorta di storia infinita il duello in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza tra Mezzolara e Ars et Labor Ferrara. Ogni domenica, infatti, almeno una delle due pretendenti si rende protagonista di un mezzo passo falso e, quando all’appello mancano appena tre giornate, i biancazzurri budriesi possono contare sul vantaggio di quattro punti sull’ex Spal. In questo trentaduesimo turno in programma oggi, alle 15,30, il team di Nicola Zecchi ospiterà il già retrocesso Mesola con un solo risultato a disposizione, mentre la corazzata ferrarese se la vedrà tra le mura amiche contro il Sanpaimola. Per quanto riguarda...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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