Tra sette giorni l'Italia sarà il Paese europeo in cui il gasolio costerà di più

Tra sette giorni, il prezzo del gasolio in Italia raggiungerà il livello più alto tra i Paesi europei. Il 1° maggio scadrà il taglio temporaneo delle accise approvato dal governo, che prevedeva uno sconto di 24,4 centesimi al litro su benzina e gasolio. Nonostante le critiche di alcuni esperti, l’effetto di questa misura sui prezzi è stato limitato. Attualmente, i prezzi dei carburanti sono in aumento e si prevede un incremento ulteriore con la fine dello sconto.

Il 1° maggio scadrà il taglio delle accise temporaneo varato dal governo Meloni. Lo sconto di 24,4 centesimi su benzina e gasolio, pur criticato da tecnici ed economisti, ha avuto un effetto parziale sui prezzi. Se sparirà di colpo, il costo del diesel alla pompa diventerà il più alto in Europa: oltre 2,30 euro al litro. Rinnovare il taglio, però, costerebbe moltissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it Chine : enquête choc sur la consommation de masse Notizie correlate Italia, il primo Paese europeo con il più alto numero di decessi causati dall’inquinamentoL’Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei con il più alto numero assoluto di decessi collegato all’inquinamento atmosferico. L’esperto: «Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d’Italia, ha superato quellaNiscemi, piccolo paese della provincia di Caltanissetta, è diventato teatro di uno dei più estesi crolli franosi mai registrati in Italia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Sette miliardi l’anno: la mappa dei danni che l’Italia non assicura; L’Europa accelera sull’intelligenza artificiale in sanità: l’Italia tra i Paesi più attivi, ma formazione e governance restano le vere sfide. Il report Oms; Cartellino bianco: a Reggio Calabria lo sport scende in campo per pace, diritti e inclusione. Tra sette giorni l’Italia sarà il Paese europeo in cui il gasolio costerà di piùIl taglio delle accise sui carburanti sta per arrivare al termine. Il governo Meloni lo aveva rinnovato fino al 30 aprile, dunque dal 1° maggio 2026 il prezzo di benzina e diesel tornerà quello ordina ... fanpage.it Il ministro rivendica gli accordi del 2024: in Italia non si chiudono stabilimenti, altrove sì. Duro il sindacato: Stellantis non ha mantenuto le promesse su Cassino e Termoli, intervenga la premier Meloni facebook #Italia ripescata ai Mondiali Dalla Francia la ricostruzione che chiude ogni possibilità: "Infantino troppo furbo, non farà mai questo errore" x.com