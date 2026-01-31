A Niscemi, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta, si è verificata una delle frane più vaste mai viste in Italia. Il terreno si è aperto, causando danni e preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre si cerca di capire l’entità del crollo e i rischi per le case e le strade del paese.

Niscemi, piccolo paese della provincia di Caltanissetta, è diventato teatro di uno dei più estesi crolli franosi mai registrati in Italia. Il disastro, avvenuto il 28 gennaio 2026, ha inghiottito intere porzioni del territorio, cancellando tracce di abitazioni, strade e strutture ricettive. La frana, che ha coinvolto una superficie di oltre 25 ettari, si è estesa con tale intensità da superare quella del Tessina, storica calamità alpina del 1968. L’evento ha portato alla scomparsa di un’intera area, definita zona rossa, dove non resta più alcun segno di infrastrutture preesistenti. Il belvedere che un tempo offriva una vista panoramica sulle Madonie è scomparso sotto una colata di detriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La frana di Niscemi è ufficialmente la più grande d’Italia, superando quella del Tessina in Alto Adige.

Un quarto dell’Italia è a rischio frane, e in alcune zone il problema si fa serio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'esperto: «Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d'Italia, ha superato quella del Tessina»«Niscemi è diventata la frana più vasta d'Italia, superando quella del Tessina nell'arco alpino. Un disastro annunciato. Dobbiamo acquisire la consapevolezza che siamo il Paese europeo delle frane: su ...

