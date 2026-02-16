L’Italia registra il maggior numero di morti in Europa legati all’inquinamento dell’aria, un dato che riflette l’impatto di livelli elevati di smog nelle città più grandi. Secondo le ultime statistiche, ogni anno migliaia di persone perdono la vita a causa di problemi respiratori e cardiovascolari aggravati dalla qualità dell’aria. Le città come Milano e Roma sono tra le più colpite, dove il traffico intenso e le industrie sparse lungo il territorio contribuiscono a mantenere alte le concentrazioni di inquinanti.

L’ Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei con il più alto numero assoluto di decessi collegato all’inquinamento atmosferico. I 43.083 morti stimati sono da ricondurre alle polveri sottili PM2,5 che distanziano il nostro Paese da tutti gli altri Stati europei. L’inquinamento in Italia, nonostante gli interventi, supera i limiti indicati dall’OMS. L’aspetto preoccupante è il divario con gli altri Paesi che, come riportato da L’Indipendente, è certificato dal rapporto Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease status, 2025, dell’ Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Italia, il primo Paese europeo con il più alto numero di decessi causati dall’inquinamento

Nel corso dei primi nove giorni del 2026, il comune di Castiglion Fiorentino ha registrato 14 decessi, un numero che ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali.

A Niscemi, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta, si è verificata una delle frane più vaste mai viste in Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.