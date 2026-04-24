Tra poco più di un mese capiremo se Meloni sta con Trump o con gli italiani

Tra circa un mese si terrà il vertice Nato di Ankara, previsto per il 7 e 8 giugno 2026. In quella occasione, si discuterà delle future decisioni riguardanti le spese militari dell’Italia e le priorità di bilancio nazionale. La riunione rappresenta un momento chiave per chiarire se verranno mantenute le promesse di aumento delle risorse per la difesa o se si indirizzeranno i fondi verso il sostegno alle famiglie e alle imprese colpite da recenti blocchi internazionali.

Il 7 e 8 giugno del 2026, al vertice Nato di Ankara, Meloni dovrà finalmente dire se aumenteremo le spese militari come abbiamo promesso a Trump, o se useremo quei soldi per sostenere famiglie e imprese impoverite dal blocco dello stretto di Hurmuz.🔗 Leggi su Fanpage.it

Conte: “Subalternità di Meloni a Trump è ignobile

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