Governo | Calenda ' Meloni chiarisca se sta con i Maga l' aiuto di Azione non c' è più'

Carlo Calenda denuncia che Meloni non chiarisce se sostiene i Maga, causando la fine del sostegno di Azione. La sua dichiarazione arriva dopo che il governo ha preso decisioni contro alcune proposte del suo partito. Calenda sottolinea che Azione ha sempre agito con responsabilità, anche criticando il governo quando necessario. La situazione crea tensioni tra i partiti di maggioranza e l’opposizione. La mancanza di chiarezza mette a rischio la collaborazione tra Azione e il governo. La questione resta aperta e richiede risposte immediate.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto sempre una opposizione di merito, aiutando dove era possibile il governo. Ma se Giorgia Meloni prende la linea di una connessione con i Maga e il tecno capitalismo americano per disarticolare l'Unione europea, allora il governo va combattuto su un piano diverso. Questa cosa Meloni la deve chiarire. Meloni deve chiarire se sta con chi vuole distruggere l'Unione europea o con chi vuole costruirla". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.🔗 Leggi su Iltempo.it

