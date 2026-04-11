Se Meloni sta con Orbán allora sta anche con Putin e quindi contro l’Europa

Negli ultimi quattro anni, la leader politica ha cercato di mantenere un’immagine europeista senza abbandonare le sue posizioni sovraniste. Recentemente, si è osservato un avvicinamento alle posizioni di alcuni leader europei noti per le loro posizioni più nazionaliste e critiche verso l’Unione. Questa dinamica ha alimentato discussioni sulle possibili alleanze e sulla coerenza delle sue scelte politiche in ambito internazionale.

Negli ultimi quattro anni Giorgia Meloni ha provato a costruire un profilo europeista senza mai rinunciare alla sua matrice sovranista. Ha flirtato con l’atlantismo, ma senza rompere davvero con il trumpismo; ha evocato Mario Draghi, salvo poi ricadere spesso in un registro populista. È un esecutivo che ha fatto dell’ambiguità strategica la sua cifra politica. E oggi questa doppiezza la paga, in un contesto internazionale diventato sempre più caotico, che richiederebbe fermezza e decisione, non incertezza. Soprattutto dal 2025, cioè da quando il presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, antiatlantista, antieuropeista, anche antiamericano. «Il problema è che l’ambiguità del governo non è nemmeno più strategica», dice a Linkiesta il senatore Carlo Calenda, segretario di Azione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis alla domanda del giornalista del media americano - facebook.com facebook

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