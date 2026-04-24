Tpl Trotta diserta l’incontro in Comune con Air e sindacati Si va verso una nuova proroga

Durante una riunione convocata presso il Comune per discutere della gestione del trasporto pubblico locale, l’assessore Trotta ha deciso di non partecipare. Alla riunione erano presenti rappresentanti di Air e dei sindacati, ma senza il contributo dell’assessore. La discussione si è conclusa senza un accordo e si prevede una nuova proroga per la gestione del servizio. La conferma arriva da fonti ufficiali.

Fumata nera dalla riunione convocata a Palazzo Mosti per la gestione del trasporto pubblico locale in città. Trotta Bus, che gestisce in regime di proroga il servizio, fino al 30 aprile prossimo, ha disertato la riunione che dunque non ha dato alcuna risposta né esito rispetto alle questioni sul tappeto inerenti essenzialmente il subentro del nuovo gestore, la Società regionale Air Campania. Il tavolo di confronto si trasferisce in Regione. A mani vuote dunque il Comune capoluogo, la stessa Air Campania e i Sindacati che sono da tempo in agitazione sia per la mancato passaggio di cantiere che doveva avvenire lo scorso primo giorno di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tpl, Trotta diserta l’incontro in Comune con Air e sindacati. Si va verso una nuova proroga Notizie correlate Affidamento Tpl: pronta una nuova proroga a Trotta fino al mese di aprileTempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Benevento è pronto a rinnovare la proroga a Trotta Bus, non essendo ancora pronto a trasferire di fatto la... Trotta Bus, appello dei sindacati al Comune: “Basta aspettare, serve affidamento temporaneo all’Air”“Il Comune deve ritirare questo contratto e fare un affidamento temporaneo all’Air”.