Le sigle sindacali chiedono al Comune di agire subito. In una nota congiunta, i rappresentanti dei lavoratori chiedono di ritirare il contratto attuale e di affidare temporaneamente il servizio all’Air, per evitare ulteriori disagi. La richiesta arriva dopo settimane di attese e proteste dei dipendenti, che chiedono risposte concrete. I sindacati fanno sapere che non vogliono più aspettare e chiedono un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il Comune deve ritirare questo contratto e fare un affidamento temporaneo all’Air”. È questa la richiesta di parte sindacale che è emersa nel corso della conferenza stampa che si svolta questa mattina in via Marmorale presso la sede della Uil trasporti organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. La vicenda è quella del passaggio di consegne tra la concessionaria uscente del trasporto pubblico locale di Benevento, Trotta Bus, e la subentrante società della Regione Campania, Air, passaggio che però tarda a concretizzarsi. Un appello è stato lanciato al Comune di Benevento per affrontare senza ulteriori indugi la questione della gestione del servizio pubblico e della municipalizzata del trasporto nell’area urbana di Benevento così da porre fine alle inadempienze che la Trotta Bus avrebbe accumulato nei confronti degli 87 lavoratori del comparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trotta Bus, appello dei sindacati al Comune: “Basta aspettare, serve affidamento temporaneo all’Air”

