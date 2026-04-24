Giulio Pellizzari guida la classifica del Tour of the Alps, con una posizione di rilievo nel percorso verso Bolzano. La gara attraversa diverse tappe e il ciclista si trova in prima posizione, puntando alla vittoria finale. La competizione si svolge sulle strade del nord Italia e si avvicina alla fase conclusiva. Pellizzari si prepara a sfidare i principali avversari nel finale della corsa.

? Cosa sapere Giulio Pellizzari guida la classifica del Tour of the Alps verso il traguardo di Bolzano.. Thymen Arensman ed Egan Bernal sfidano il leader della Red Bull BORA hansgroe.. Il traguardo di Bolzano sancirà oggi il vincitore del Tour of the Alps 2026, con Giulio Pellizzari che punta alla storica doppietta dopo il successo ottenuto nella seconda frazione. La quinta e conclusiva tappa si snoderà per 128.7 km tra Trento e la città altoatesina, inserendosi nel percorso della Coppa Italia delle Regioni 2026 sotto la direzione di Davide Donati, che non presenzierà alla gara. Il profilo tecnico tra Palù di Giovo e il circuito di Montoppio. La sfida odierna prevede un percorso articolato che inizialmente porterà i corridori verso Palù di Giovo, località legata alla memoria di Francesco Moser, dove è previsto lo sprint intermedio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tour of the Alps: Pellizzari sfida i big sul Montoppio a Bolzano

Notizie correlate

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari si gioca tutto sul MontoppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour...

Tour of the Alps 2026: i favoriti. Giulio Pellizzari sfida Tom Pidcock e Ben O’ConnorScatta domani l’edizione numero 49 del Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, corsa di preparazione verso il Giro d’Italia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa.

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour of The Alps 2026. Grazie per ... oasport.it

Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock favorito, Pellizzari sull’attentiQuarta tappa per il Tour of the Alps 2026. In scena oggi la frazione che parte da Arco e giunge a Trento, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni ... oasport.it

La scaletta del tour ‘Ma NOI Siamo Fuoco - Capitolo II’ #Annalisa #CapitoloII x.com

TOUR DE SUISSE: ECCO IL PERCORSO MASCHILE E FEMMINILE DELLA TAPPA DI LOCARNO Ufficializzati i percorsi della seconda tappa del Tour de Suisse e della seconda frazione del Tour de Suisse Femmes che vedranno nella medesima giornata di - facebook.com facebook