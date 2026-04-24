LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Giulio Pellizzari si gioca tutto sul Montoppio

Oggi si tiene la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. La corsa si svolge lungo il percorso montano, con diversi atleti che cercano di migliorare le proprie posizioni nella classifica generale. Tra i protagonisti, un ciclista italiano si gioca le sue chance sul Montoppio, una salita chiave della giornata. La gara viene seguita in diretta e aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. Dalla seconda frazione la corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, condotta in questo momento da Davide Donati, che è però assente in questa gara. Sono 128.7 i km odierni, che decreteranno il vincitore del Tour of The Alps 2026. La strada salirà poco dopo la partenza in direzione Palù di Giovo (città natale di Francesco Moser, il quale ha vinto due volte questa corsa), dove è posizionato lo sprint intermedio. Ci saranno, poi, 40 km di pianura prima di affrontare la prima ascesa di giornata: Alto di Caldaro (4.🔗 Leggi su Oasport.it

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