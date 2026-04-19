Domani prende il via la 49ª edizione del Tour of the Alps, una gara di ciclismo che si svolge in Italia e rappresenta un passo importante in vista del Giro d’Italia. Tra i partecipanti ci sono diversi ciclisti considerati favoriti, tra cui un giovane italiano che sfiderà due atleti provenienti rispettivamente dal Regno Unito e dall’Australia. La competizione si svolge su percorsi montani e si concentra sullo sviluppo delle strategie di gara.

Scatta domani l’edizione numero 49 del Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, corsa di preparazione verso il Giro d’Italia. Cinque tappe, oltre 700 chilometri, tantissime salite con partenza dall’Austria, precisamente da Innsbruck, e arrivo in Trentino Alto Adige, a Bolzano. Andiamo a scoprire i favoriti della corsa. Il più atteso in casa Italia è sicuramente Giulio Pellizzari. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha dimostrato una condizione eccellente nelle prime uscite stagionali ed è pronto all’ultimo test verso il Giro che correrà da capitano, con obiettivo podio. Dopo una Tirreno-Adriatico super da capire lo stato della gamba sulle vere montagne.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026: i favoriti. Giulio Pellizzari sfida Tom Pidcock e Ben O’Connor

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