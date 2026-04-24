Tour of the Alps 2026 tripudio Pellizzari | tappa a Bolzano e vittoria della classifica generale

Il Tour of the Alps 2026 si conclude con l'ultima tappa a Bolzano, disputata il 24 aprile. Durante la giornata, un ciclista ha vinto la tappa e la classifica generale. La corsa, iniziata alcuni giorni prima, ha visto diversi momenti di gara intensi e cambi di leadership. La vittoria finale è stata decisa negli ultimi chilometri, con un sorpasso decisivo dell’atleta che ha conquistato il primo posto in classifica generale.

Bolzano, 24 aprile 2026 - La tappa 5 è l'ultima del Tour of the Alps 2026, che rischia di decidersi per una questione di abbuoni: al foglio firma, infatti, Giulio Pellizzari è leader con un vantaggio esiguo di appena 4" sulla coppia targata Ineos Grenadiers composta da Thymen Arensman ed Egan Bernal. Riassorbita la fuga del mattino, che vedeva tra le sue fila anche Tom Pidcock (pronto a provare a essere domenica protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 ), sull'ultimo passaggio sulla salita di Montoppio il ‘duca di Camerino’, corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe attacca con due obiettivi: mettere al sicuro da brutte sorprese la sua maglia verde e vincere la frazione conclusiva, bissando così l'acuto di Val Martello.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, tripudio Pellizzari: tappa a Bolzano e vittoria della classifica generale Notizie correlate Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Trento-Bolzano: orari, tv, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale Classifica Tour of the Alps 2026, quarta tappa: Giulio Pellizzari rimane in vetta, ma che bagarre per la vittoria!Giulio Pellizzari conserva la maglia verde di leader della classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della quarta tappa, che proponeva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Risultati 2026; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari se ne va in solitaria sul Montoppio e vince la generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 La tappa di oggi è stata caratterizzata da una fuga di dodici corridori, che è stata protagonista per gran ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Trento-Bolzano: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari si gioca tutto sul MontoppioQuanta ed ultima tappa per il Tour of the Alps 2026. La frazione odierna, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, sarà fondamentale per il ... oasport.it Dopo lo splendido sold out di Firenze, il tour prosegue a maggio con cinque date: Perugia, Fabriano, Sassari, Gallarate, Thiene. Saranno le ultime date del tour, giunto alla terza stagione. Sempre a maggio, ci sarà anche la data di Prato il 7 maggio, però in qu facebook A Bolzano si chiude il Tour of the Alps Segui la corsa dalle 12:00 LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #TotA x.com