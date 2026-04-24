Oggi si disputa l’ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. La frazione, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, potrebbe essere determinante per la classifica generale. Sono attesi i favoriti di questa edizione, con gli atleti pronti a dare il massimo in una frazione che potrebbe decidere il vincitore finale. La corsa si svolge con orari prestabiliti e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Quanta ed ultima tappa per il Tour of the Alps 2026. La frazione odierna, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, sarà fondamentale per il successo in classifica finale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. La frazione conclusiva della corsa sarà la più breve con i suoi 128,6 chilometri da Trento a Bolzano, ma non mancherà la possibilità di provare a ribaltare la classifica generale. Nelle primissime fasi la strada si impennerà verso Palù di Giovo, prima di tornare nel fondovalle e percorrere una trentina di chilometri pianeggianti. Raggiunta Caldaro, si tornerà a salire verso il villaggio di San Nicolò, conosciuta come l’Alta di Caldaro (4,4 km al 6,6%), seguita da una discesa veloce e da un altro tratto pianeggiante che condurrà al primo passaggio sul traguardo di Bolzano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Trento-Bolzano: orari, tv, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

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