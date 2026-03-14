Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi San Severino Marche-Camerino | orari tv percorso favoriti Si decide la classifica generale

Oggi si corre la tappa di San Severino Marche a Camerino della Tirreno-Adriatico 2026, un tratto che potrebbe determinare la classifica generale. La frazione è considerata decisiva, in quanto domani si prevede una volata. La gara si svolge con orari e copertura televisiva specifica, e tra i favoriti ci sono alcuni atleti di spicco. La tappa rappresenta il momento chiave di questa edizione.

È la tappa decisiva, visto che domani al 99% sarà volata. Va a decidersi in questa sesta frazione la Tirreno-Adriatico 2026, oggi si assegnerà la classifica generale. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La sesta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO. Partenza da San Severino Marche ed arrivo a Camerino dopo 188 chilometri e 4007 metri di dislivello. Nella prima parte di gara si affronta una salita dura come il Sassotetto (13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi San Severino Marche-Camerino : orari, tv, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale Articoli correlati Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l’uomo da battereLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Una raccolta di contenuti su Tirreno Adriatico 2026 tappa di oggi... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen; Tirreno-Adriatico 2026 - 2a tappa: gli Highlights - Video; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno Adriatico 2026, oggi tante salite fino a Mombaroccio: favoriti e diretta tv. Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km (oggi 13 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 13 marzo: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km. ilsussidiario.net Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com