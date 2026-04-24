Oggi si disputa l'ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. La frazione, che coincide anche con una tappa della Coppa Italia delle Regioni, si rivolge a tutti gli appassionati di ciclismo. La corsa presenta un percorso vario e alcuni favoriti sono pronti a giocarsi le ultime chance di vittoria, tra cui un atleta che intende puntare tutto sul Montoppio.

Quanta ed ultima tappa per il Tour of the Alps 2026. La frazione odierna, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, sarà fondamentale per il successo in classifica finale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 12.00 PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR OF THE ALPS 2026. La frazione conclusiva della corsa sarà la più breve con i suoi 128,6 chilometri da Trento a Bolzano, ma non mancherà la possibilità di provare a ribaltare la classifica generale. Nelle primissime fasi la strada si impennerà verso Palù di Giovo, prima di tornare nel fondovalle e percorrere una trentina di chilometri pianeggianti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Trento-Bolzano: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari si gioca tutto sul Montoppio

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