Tour of the Alps 2026 tappa di oggi Arco-Trento | orari tv percorso favoriti Pidcock favorito Pellizzari sull’attenti

Oggi si corre la quarta tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Arco e arrivo a Trento. La frazione è valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Tra i favoriti figura il britannico Pidcock, mentre il giovane italiano Pellizzari si presenta tra gli atleti da tenere d'occhio. La gara si svolge su un percorso che include salite e tratti pianeggianti, con orari di partenza e trasmissione televisiva disponibili.

Quarta tappa per il Tour of the Alps 2026. In scena oggi la frazione che parte da Arco e giunge a Trento, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, i favoriti e il programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.45 PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR OF THE ALPS 2026. Il copione somiglierà a quello del giorno precedente in quella che può essere la frazione regina dell’edizione 2026 con i suoi 3600 metri di dislivello. Poco dopo il via si scalerà il Passo Bordala (14,8 km al 6,9%), superato il quale si scenderà nella valle dell’Adige, per poi risalire in direzione di Vigolo Vattaro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock favorito, Pellizzari sull’attenti Notizie correlate Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock ci riprova Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e StorerSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città tra il 22 e il 24 aprile; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Il Tour of the Alps arriva ad Arco: orari, percorso e modifiche alla viabilità; Mercoledì 22 aprile il Tour of the Alps arriva ad Arco: ecco la chiusura delle strade. Arriva a Trento Tour of the Alps, strade chiuse e modifiche alla viabilità: ecco i dettagliTRENTO. Prende ufficialmente il via oggi, 20 aprile, Tour of the Alps la gara a tappe euro-regionale che si svolge tra Tirolo, Alto-Adige e Trentino, e in occasione del passaggio della gara ciclisti ... ildolomiti.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock ci riprovaQuarta tappa per il Tour of the Alps 2026. In scena oggi la frazione che parte da Arco e giunge a Trento, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Andiamo a scoprire nel dettaglio il ... oasport.it KTM Midweek Motorsport: il fine settimana di Arco di Trento ci vede uscire con tre tabelle rosse! EMX125: Ernecker M. MX2: Langenfelder S. MXGP: Coenen L. #KTM #ReadyToRace #Motocross #MXGP #MX2 - facebook.com facebook Ad Arco di Trento vince Jeffrey Herlings (1-2), che riduce a 4 i punti di ritardo da un falloso Lucas Coenen (12-3) in vetta alla classifica #MXGP. C'è gloria anche per Tim Gajser, che in tenuta VR46 si aggiudica la sua prima manche in sella alla Yamaha in gara x.com