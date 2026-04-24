Tour of the Alps 2026 la gioia di Pellizzari | Volevo chiudere in bellezza

Il Tour of the Alps 2026 si è concluso con la vittoria di Pellizzari, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Durante la gara, il ciclista ha mostrato determinazione e impegno, cercando di chiudere nel modo migliore questa edizione. La corsa ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con percorsi che hanno attraversato diverse regioni alpine. La manifestazione è stata seguita con attenzione dagli appassionati di ciclismo.

Roma, 24 aprile 2026 - Sembrano passati secoli da quando il suo idolo Tadej Pogacar, dopo averlo battuto sul Monte Grappa al Giro d'Italia 2024, gli regalò i suoi occhialini quasi come risarcimento: oggi Giulio Pellizzari ha imparato a vincere e, in un certo senso, lo fa quasi emulando le gesta del suo beniamino, con un attacco che, nell'ultima tappa del Tour of the Alps 2026, non ha lasciato scampo ai primi inseguitori, costretti così a veder sfumare le ultime chance di rimonta. Le dichiarazioni di Pellizzari Forti della superiorità numerica, Egan Bernal e Thymen Arensman hanno provato a fare gioco di squadra insieme al resto...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, la gioia di Pellizzari: “Volevo chiudere in bellezza” Notizie correlate Giulio Pellizzari raggiante: “Volevo chiudere in bellezza e dare qualcosa alla squadra”Colpo doppio e chiusura perfetta: non poteva esserci epilogo migliore per la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la... Tour of the Alps 2026, la dedica di Pellizzari: “Vittoria per Stefano Casagranda”Roma, 21 aprile 2026 – La vittoria numero 2 in carriera dopo quella alla Vuelta 2025, la prima sul suolo italiano e una bella affermazione anche in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Risultati 2026; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps, Lennart Jasch vince la quarta tappa. Pellizzari ancora leader. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari se ne va in solitaria sul Montoppio e vince la generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA LA CLASSIFICA GENERALE 15.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del ... oasport.it Classifica Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari riporta l’Italia in trionfo dopo 13 anni! Pozzovivo fuori dai 10Giulio Pellizzari ha vinto il Tour of the Alps 2026, salendo sul gradino più alto con la maglia verde al termine delle cinque frazioni andate in scena ... oasport.it Dopo 13 anni dall'ultima volta un italiano trionfa al Tour of the Alps. E' Giulio Pellizzari che nell'ultima tappa con una grande impresa va a vincere in solitaria sul traguardo di Bolzano, prendendosi tappa e classifica generale. E così, la Maglia Verde torna finalm - facebook.com facebook Il Tour of the Alps torna italiano Giulio Pellizzari domina: vince anche l’ultima tappa a Bolzano, stacca tutti sul Montoppio e arriva da solo. A 22 anni riporta l’Italia al successo dopo 13 anni, davanti a Bernal e Arensman. Talento, coraggio e cuore x.com