Giulio Pellizzari raggiante | Volevo chiudere in bellezza e dare qualcosa alla squadra

Nel corso della quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, validata anche per la Coppa Italia delle Regioni, un corridore ha concluso la gara con un sorriso e parole di soddisfazione. L’atleta ha dichiarato di aver voluto terminare la corsa in modo positivo e di aver cercato di regalare un risultato alla squadra. La tappa si è conclusa con un successo che ha soddisfatto gli appassionati e gli organizzatori.

Colpo doppio e chiusura perfetta: non poteva esserci epilogo migliore per la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. A Bolzano è Giulio Pellizzari a prendersi la scena con un’azione brillante sull’ultima salita, che gli ha permesso di arrivare in solitaria al traguardo e di conquistare non solo la vittoria di giornata, ma anche la classifica generale. Un dominio netto per l’azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe, in una corsa che entra anche nella storia: l ’Italia non aveva mai vinto il Tour of the Alps, ultima affermazione risalente ai tempi in cui la corsa si chiamava ancora Giro del Trentino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari raggiante: “Volevo chiudere in bellezza e dare qualcosa alla squadra” Notizie correlate Giulio Pellizzari: "Alla Strade Bianche per lottare in prima filaCon l'attenzione rivolta alle gare di primavera, la Strade Bianche si presenta come palcoscenico decisivo per i giovani talenti e per chi cerca... Giulio Pellizzari da applausi alla Tirreno - Adriatico: è secondo in classifica generaleSan Geminiano, 10 marzo 2026 - Uno scossone di classifica, con Isaac Del Toro che balza in testa ma soprattutto il marchigiano Giulio Pellizzari che... Approfondimenti e contenuti Classifica Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari riporta l’Italia in trionfo dopo 13 anni! Pozzovivo fuori dai 10Giulio Pellizzari ha vinto il Tour of the Alps 2026, salendo sul gradino più alto con la maglia verde al termine delle cinque frazioni andate in scena ... oasport.it Giulio Pellizzari ammette: Sapevo che avrei sofferto un po’ qua, come giusto che sia. Arriva la tappa più duraGiulio Pellizzari resta anche oggi nel gruppo dei migliori e conserva la sua leadership in classifica generale quando manca una sola tappa al termine del ... oasport.it