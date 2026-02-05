Ritorno Totti alla Roma | l’annuncio di Ranieri e il possibile ruolo | CM

Claudio Ranieri ha ufficialmente parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma. L’ex capitano giallorosso potrebbe presto tornare in società, forse anche in un ruolo diverso da quello di giocatore. La società e l’allenatore stanno valutando l’ipotesi, ma ancora niente di deciso. Totti, che ha lasciato il calcio nel 2017, potrebbe tornare a lavorare con la squadra, come suggeriscono le voci di corridoio. I tifosi aspettano con ansia novità ufficiali.

Possibile ruolo alla Chiellini per l’ex capitano giallorosso Totti potrebbe tornare presto alla Roma. Lo ha annunciato a sorpresa Claudio Ranieri al microfono di ‘Sky Sport’. “ I Friedkin stanno pensando suo ritorno in società – le parole dell’Advisor della proprietà del club giallorosso – Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma “. Ritorno Totti alla Roma: l’annuncio di Ranieri e il possibile ruolo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le parti stanno dialogando da tempo per un nuovo matrinonio. L’ex storico capitano è tornato di recente all’Olimpico, nello specifico in Roma-Stoccarda, dopo due anni di assenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La possibilità che Francesco Totti torni a giocare con la maglia della Roma prende piede dopo le recenti parole di Ranieri.

Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

