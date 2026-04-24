Totti il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex capitano
L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, potrebbe tornare nel club in un nuovo ruolo dopo l’addio di Ranieri. La notizia circola da alcuni giorni e si fa strada tra le ipotesi che riguardano il suo coinvolgimento nelle attività della società. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un possibile incarico che vedrebbe Totti riprendere un ruolo di rappresentanza o di consulenza all’interno del club.
Totti Roma, l’addio di Ranieri apparecchia la tavola per il grande ritorno. L’addio ormai imminente di Claudio Ranieri al ruolo di senior advisordella Roma potrebbe spalancare un nuovo scenario dentro il club giallorosso. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, a raccogliere idealmente l’eredità dell’ex tecnico potrebbe essere Francesco Totti, pronto a riaffacciarsi a Trigoria in una veste diversa rispetto al passato. L’ex capitano, simbolo assoluto della storia romanista, sarebbe tornato centrale nei pensieri del club proprio mentre l’equilibrio interno sta cambiando in modo profondo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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