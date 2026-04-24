Toscana sicurezza lavorativa in chiaroscuro

Il Rapporto Annuale Regionale INAIL per la Toscana, aggiornato al 30 aprile 2025, presenta i dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali verificatisi tra il 2022 e il 2024. Nell’ambito di questa analisi vengono illustrate le misure di prevenzione adottate nella regione e le tendenze emerse nel settore della sicurezza sul lavoro, senza includere giudizi o interpretazioni.

L’ultimo Rapporto Annuale Regionale INAIL per la Toscana, con dati rilevati al 30 aprile 2025, ha analizzato l'andamento infortunistico e le malattie professionali nel triennio 2022-2024, evidenziando le principali iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro messe in atto nella regione. Ecco dunque alcuni tra i principali dati gestionali e statistici riferiti al 2024, confrontati con quelli del biennio precedente: i numeri indicano che in Toscana le denunce di infortuni in occasione di lavoro occorsi a lavoratori sono state 34.377 (-17,08% rispetto al 2022, -1,43% rispetto al 2023). A livello nazionale le denunce di infortuni in occasione di lavoro occorsi a lavoratori sono state invece 413.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Toscana, sicurezza lavorativa in chiaroscuro Notizie correlate Anmil Avellino, a Montella una giornata di ricordo e impegno sulla sicurezza lavorativa femminileAvellino, 9 marzo 2026 – Un momento di riflessione profonda, ma anche di memoria e impegno condiviso. Violenza in via Toscana: partiti chiedono sicurezzaUn episodio di violenza verificato in via Toscana ha scosso la comunità scolastica e politica locale, portando alla richiesta immediata di misure di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Toscana: nuovi fondi per la formazione alla sicurezza sul lavoro; Morti bianche, siamo secondi in Toscana; Morti sul lavoro, in Toscana 10 vittime nel primo bimestre 2026. La regione è in zona rossa; Lavoro, un inizio di 2026 drammatico in Toscana: incidenza di decessi quasi doppia rispetto alla media nazionale. Eurospin Tirrenica, in Toscana i sindacati proclamano lo stato di agitazioneFilcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Toscana dichiarano lo stato di agitazione in tutti i punti vendita Eurospin Tirrenica della Toscana (marchio che ... gonews.it Uso massivo delle trasferte e violazione delle norme sulla sicurezza: stato di agitazione negli Eurospin della ToscanaLo hanno proclamato Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Toscana, che chiedono un incontro urgente all'azienda ... luccaindiretta.it Meteo Toscana: weekend del 25 aprile con cielo sereno o poco nuvoloso - facebook.com facebook A Prato nessun cinese in lista, a Viareggio moglie contro marito. Le sfide nei Comuni in Toscana x.com