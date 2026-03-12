Violenza in via Toscana | partiti chiedono sicurezza

In via Toscana si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto la comunità scolastica e politica locale. Rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno chiesto misure di sicurezza urgenti per rispondere alla situazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra le forze politiche, che ora chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza pubblica.

Un episodio di violenza verificato in via Toscana ha scosso la comunità scolastica e politica locale, portando alla richiesta immediata di misure di sicurezza da parte di rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. L’aggressione, avvenuta all’uscita degli istituti, ha una studentessa accerchiata e picchiata da un gruppo di coetanei, innescando un dibattito urgente sulla prevenzione e sul controllo del territorio. I tre partiti hanno lanciato un appello congiunto per il potenziamento della videosorveglianza e il ripristino dell’unità cinofila. La reazione politica non si limita al commento, ma punta a interventi strutturali nelle aree critiche come piazzale Sicilia e via Toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

