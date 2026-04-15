Tosca a Palermo | Al Fresco Bistrot per presentare l’album Feminae

A Palermo, Tosca terrà una serie di incontri al Bistrot Al Fresco per presentare il suo nuovo album “Feminae”. Durante le date, l'artista dialogherà con vari intervistatori, offrendo spunti sul progetto musicale e sui brani che lo compongono. Tra questi incontri, ci sarà anche “Anteprima Feminae”, in cui Tosca parlerà del terzo singolo “Che sarà terra e che sarà mare”, anticipazione dell’album in uscita.

Con “Anteprima Feminae” Tosca incontrerà il pubblico in una serie di appuntamenti-conversazione con intervistatori d’eccezione per presentare “Che sarà terra e che sarà mare”, il terzo singolo che anticipa l’album “Feminae”. L'appuntamento a Palermo è fissato il 20 maggio alle 18, da Al Fresco.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tosca riparte dalle donne: “Feminae”, il nuovo album a 7 anni da “Morabeza”, esplora pace e dialogo culturale.Tosca, la celebre cantautrice italiana, presenterà il suo nuovo album intitolato “Feminae” il prossimo 24 aprile. Tosca: il 24 aprile esce il nuovo album “Feminae”ROMA – È disponibile in pre-order il nuovo album di Tosca “Feminae”, che segna il ritorno dell’artista in BMG. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tosca presenta Feminae: il ritorno della ricerca musicale; Tosca, Che sarà terra e che sarà mare: terzo singolo del nuovo album Feminae, un piccolo gioiello; Tosca presenta Che sarà terra e che sarà mare: nuovo singolo in attesa dell’album Feminae; MUSICA - Feminae, il nuovo album di Tosca: il 9 maggio la presentazione a Napoli al Complesso Monumentale Santa Maria la Nova. Al Fresco a Palermo. È nascosto nel chiostro di un ex convento il nuovo bistrot di Cotti in FragranzaÈ nel cuore popolare di Palermo, tra vicoli, piazze e cortili nascosti di Ballarò, che la storia di Cotti in Fragranza aggiunge un nuovo tassello all’identità di un progetto sempre più indirizzato a ... gamberorosso.it Fotografia: torna rassegna nel giardino Al Fresco a PalermoTorna la fotografia nel giardino di Al Fresco bistrot (vicolo Brugnò, 1 a Palermo), con una rassegna dal titolo Gira, foto e firrìa dedicata agli autori palermitani e al loro sguardo sul presente. ansa.it Qui al Frac Bistrot tra l'aria pura e frizzante della Lessinia che riempie i polmoni di benessere, puoi gustare un Cappuccino cremoso preparato con il latte fresco delle mucche del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Questo latte unico, ricco di sapore graz - facebook.com facebook