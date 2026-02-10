Tosca riparte dalle donne | Feminae il nuovo album a 7 anni da Morabeza esplora pace e dialogo culturale

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tosca torna sulla scena musicale con il suo nuovo album “Feminae”, che sarà presentato il 24 aprile. A sette anni di distanza dal suo ultimo lavoro “Morabeza”, la cantautrice italiana si concentra su temi come pace e dialogo tra culture. La cantante ha spiegato che il disco nasce dall’esigenza di esplorare nuove sonorità e di raccontare storie di donne e di incontri. L’album si annuncia come un viaggio tra musica e parole, senza troppi giri di parole.

Tosca, la celebre cantautrice italiana, presenterà il suo nuovo album intitolato “Feminae” il prossimo 24 aprile. Il disco, che arriva a sette anni di distanza da “Morabeza”, esplora il tema della femminilità come simbolo di pace e accoglienza, attraverso un percorso musicale che unisce ricerca, dialogo culturale e canzone d’autore contemporanea. L’album conterrà diverse collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Dopo aver ricevuto il prestigioso Premio Tenco alla carriera nel 2025, Tosca si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera artistica. “Feminae” rappresenta un’evoluzione del suo percorso musicale, un approfondimento delle tematiche che hanno caratterizzato i suoi lavori precedenti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Tosca Feminae

Ferite per Tutti: il nuovo album di Asteria esplora i momenti chiave della vita

Anita Ferrari, in arte Asteria, torna con un nuovo album intitolato *Ferite per Tutti*.

Fine della pace armata e ricerca di un leader: il Pd riparte dalle correnti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.