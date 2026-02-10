Tosca riparte dalle donne | Feminae il nuovo album a 7 anni da Morabeza esplora pace e dialogo culturale

Tosca torna sulla scena musicale con il suo nuovo album “Feminae”, che sarà presentato il 24 aprile. A sette anni di distanza dal suo ultimo lavoro “Morabeza”, la cantautrice italiana si concentra su temi come pace e dialogo tra culture. La cantante ha spiegato che il disco nasce dall’esigenza di esplorare nuove sonorità e di raccontare storie di donne e di incontri. L’album si annuncia come un viaggio tra musica e parole, senza troppi giri di parole.

Tosca, la celebre cantautrice italiana, presenterà il suo nuovo album intitolato “Feminae” il prossimo 24 aprile. Il disco, che arriva a sette anni di distanza da “Morabeza”, esplora il tema della femminilità come simbolo di pace e accoglienza, attraverso un percorso musicale che unisce ricerca, dialogo culturale e canzone d’autore contemporanea. L’album conterrà diverse collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Dopo aver ricevuto il prestigioso Premio Tenco alla carriera nel 2025, Tosca si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera artistica. “Feminae” rappresenta un’evoluzione del suo percorso musicale, un approfondimento delle tematiche che hanno caratterizzato i suoi lavori precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Tosca Feminae Ferite per Tutti: il nuovo album di Asteria esplora i momenti chiave della vita Anita Ferrari, in arte Asteria, torna con un nuovo album intitolato *Ferite per Tutti*. Fine della pace armata e ricerca di un leader: il Pd riparte dalle correnti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Febbraio riparte con nuove opportunità di lavoro a Pistoia e provincia! Su Toscana Lavoro trovi tante offerte aggiornate, in diversi settori, pubblicate dal Centro per l’Impiego di Pistoia . Se stai cercando lavoro o vuoi cambiarlo, questo è il momento gius - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.