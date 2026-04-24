Torre del Greco 32enne incensurato arrestato | in scooter con 64 grammi di hashish sotto la sella

A Torre del Greco, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni di Ercolano, incensurato, durante un controllo in centro. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter e sotto la sella aveva nascosti 64 grammi di hashish. L’arresto è avvenuto per detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione si è svolta senza incidenti e l’uomo è stato portato in caserma.

Torre Annunziata: beni confiscati. Al via altre tre manifestazioni d’interesse Fondazione Vassallo: nasce “Fuoco Ardente”, il format giornalistico che racconta 16 anni di dolore, verità e ricerca di giustizia UNICEFGAVIOMS: la più grande campagna di vaccinazione di recupero ha somministrato oltre 100 milioni di dosi ai bambini Terremoto in Giappone di magnitudo 7.5 al largo di Iwate: allerta tsunami e evacuazioni Arrestato dai Carabinieri in centro: in scooter con 64 grammi di hashish sotto la sella. A Torre del Greco i Carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 32enne di Ercolano incensurato. I Carabinieri hanno fermato l’uomo in pieno centro mentre era alla guida del suo honda Sh.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre del Greco, 32enne incensurato arrestato: in scooter con 64 grammi di hashish sotto la sella Notizie correlate Pusher con lo scooter travolge un carabiniere, nascondeva sotto la sella 30 grammi di cocaina: arrestatoAlla vista dei militari lo spacciatore diciannovenne ha tentato di fuggire, urtando volontariamente uno dei militari che aveva intimato l’alt I... Leggi anche: Sotto la sella dello scooter hashish e contanti: arrestato giovane pusher Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Torre del Greco: carabinieri arrestano pusher incensurato; CARABINIERI DI NAPOLI * : TORRE DEL GRECO, IL PUSHER INCENSURATO ARRESTATO CON 64 GRAMMI DI HASHISH; Torre del Greco: Carabinieri arrestano pusher incensurato; Torre del Greco, sorpreso con droga: 32enne arrestato per spaccio. Torre del Greco, Carabinieri arrestano pusher incensuratoA Torre del Greco i Carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 32enne di Ercolano incensurato. I Carabinieri hanno fermato ... napolivillage.com GIUSEPPE CONTE SARÀ A TORRE DEL GRECO Apre la nuova sede del M5S: quando e dove - facebook.com facebook