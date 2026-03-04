Sotto la sella dello scooter hashish e contanti | arrestato giovane pusher

I carabinieri di Catania hanno fermato un giovane di 20 anni di Gravina, trovandolo con hashish e contanti sotto la sella dello scooter. Durante le operazioni, hanno anche denunciato un 18enne di Mascalucia, coinvolto nell’attività. L’arresto e la denuncia sono stati eseguiti nel corso di un intervento sul territorio.

Denunciato anche un 18enne che si trovava con lui. Recuperato anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato un 20enne, residente a Gravina di Catania, e denunciato in stato di libertà un 18enne residente a Mascalucia. L'intervento è avvenuto nei pressi di piazza I Viceré, dove i militari dell'Arma hanno predisposto un servizio con auto civette. Durante l'osservazione a distanza gli investigatori hanno scorto uno scooter con a bordo due giovani con atteggiamento sospetto e, pertanto, hanno deciso di fermarli per un controllo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, fermati in scooter con hashish e contanti: arrestato 20enne, denunciato un 18enne Controlli antidroga in città A Catania, nell'ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di...

