la delegazione abruzzese in partenza per il 62esimo torneo delle regioni ultime rifiniture prima di arrivare in pugliafoto

La delegazione abruzzese si prepara per partecipare al 62esimo Torneo delle Regioni, che si terrà in Puglia dal 28 marzo al 3 aprile 2026. Prima della partenza, sono state effettuate le ultime rifiniture e i membri del team si stanno preparando per affrontare questa importante manifestazione dedicata al calcio giovanile maschile e femminile della Lega Nazionale Dilettanti.

L’Abruzzo è pronto a scendere in campo nella 62esima edizione del Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione nazionale dedicata al calcio giovanile maschile e femminile della Lega Nazionale Dilettanti, in programma dal 28 marzo al 3 aprile 2026 in Puglia. Si è svolto mercoledì 25 marzo, a Francavilla al Mare, l’ultimo allenamento delle rappresentative abruzzesi prima della partenza prevista per venerdì 27 marzo. L’esordio per tutte è fissato per sabato 28 marzo. Nel Girone A l’Abruzzo affronterà, con le rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e la Femminile, la Campania, la Lombardia e la Sicilia: un raggruppamento di alto livello tecnico che metterà alla prova tutte le selezioni regionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - La delegazione abruzzese in partenza per il 62esimo Torneo delle regioni, ultime rifiniture prima di arrivare in Puglia[FOTO]

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