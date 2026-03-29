Trofeo delle Regioni Una sconfitta un pari e due vittorie per le Rappresentative umbre

Le Rappresentative umbre hanno disputato quattro partite nel Torneo delle Regioni 2026 in Puglia, ottenendo una vittoria, un pareggio e una sconfitta con beffa. L’esordio ha visto le squadre umbre affrontare la Basilicata, con risultati che hanno segnato il primo turno del torneo. La competizione prosegue con le successive sfide per le selezioni dell’Umbria.

Una sconfitta con beffa, un pari e due vittorie il bilancio delle prime quattro gare delle Rappresentative umbre all’esordio nell’edizione 2026 del Torneo delle Regioni in Puglia contro la Basilicata. Beffa clamorosa per l’ Under 15 di Velini che va in vantaggio con Bellini dell’Orvietana al 25’. La Basilicata pareggia subito. Ultima azione: Umbria due volte vicina al gol nella stessa azione, contropiede dei lucani e gol vittoria firmato da Ciampi per il definitivo 1-2. Poker da urlo invece per l’ Under 17 di Massimiliano Trombetti che si impone 4-0 contro i pari età della Basilicata. Vantaggio firmato da Dini del Trestina nel primo tempo. Nella ripresa Santa Sabina sugli scudi con il gol di Gloti e la doppietta di Calzoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trofeo delle Regioni. Una sconfitta, un pari e due vittorie per le Rappresentative umbre Articoli correlati Pallanuoto giovanile, le Marche chiudono il Trofeo delle Regioni con un ottimo settimo postoANCONA – La rappresentativa Marche di pallanuoto maschile conclude il Trofeo delle Regioni al settimo posto, un eccellente risultato se si considera... Quero-Chiloiro protagonista a Matera: tre vittorie e due pariTarantini Time QuotidianoNuova prova convincente per la Quero-Chiloiro Taranto, protagonista della riunione pugilistica disputata domenica 15 marzo a... Altri aggiornamenti su Trofeo delle Regioni Una sconfitta un... Temi più discussi: UISP - Nuoto - XLI Trofeo delle regioni UISP - Esordienti C,B,A; Trofeo delle Regioni: a Castellana Grotte l’inaugurazione; 10 giovani calciatori del messinese convocati con la Sicilia al Trofeo delle Regioni; Torneo delle Regioni 2026, la Sicilia c'è e vuole dire la sua. Avezzano capitale del nuoto giovanile: al via il Trofeo delle Regioni UISP con 300 atletiAvezzano -. La 41ª edizione del Trofeo delle Regioni UISP riporta ad Avezzano il grande nuoto giovanile. Domani e dopodomani, 28 e 29 marzo, la piscina comunale della città ospiterà una delle più ... terremarsicane.it Avezzano capitale del nuoto giovanile: al via il 41° Trofeo delle Regioni UISPAvezzano torna al centro del panorama sportivo nazionale ospitando la 41ª edizione del Trofeo delle Regioni UISP, una delle più importanti manifestazioni dedicate al nuoto giovanile. L’evento si ... terremarsicane.it Si chiude la prima giornata del Trofeo Città di Jesolo! Gli Stati Uniti trionfano, l’Italia conquista il bronzo Le senior americane chiudono al comando con 160.933, argento per la Francia che resta in scia fino all’ultimo attrezzo con 160.798, mentre l’Italia (2) - facebook.com facebook Che orgoglio Bolelli e Vavassori sfatano il tabù contro Heliovaara/Patten (che avevano vinto gli ultimi quattro confronti) e trionfano a Miami, conquistando il trofeo #CorrieredelloSport #atpmiami x.com