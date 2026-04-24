Tornatore racconta il mito | l’italiano che creò la Bank of America

Il regista italiano ha presentato a New York il suo nuovo film dedicato a un italiano che ha fondato la Bank of America. La pellicola ripercorre la vita di Amadeo Peter Giannini, figura chiave nel settore bancario statunitense. Tornatore ha illustrato la storia di come questo personaggio abbia contribuito alla nascita di una delle più grandi istituzioni finanziarie degli Stati Uniti. La presentazione si è svolta in un evento pubblico con la partecipazione di pubblico e stampa.

? Cosa sapere Giuseppe Tornatore presenta a New York il film su Amadeo Peter Giannini e Bank of America.. Il progetto cinematografico di Rai Cinema ricostruisce l'ascesa del fondatore della banca californiana.. A New York, durante il Gala annuale organizzato dalla Niaf, Paolo Del Brocco ha presentato il progetto cinematografico The First Dollar, dedicato alla parabola di Amadeo Peter Giannini davanti a circa 700 invitati tra Stati Uniti e Italia. Il nuovo film, che vede la regia di Giuseppe Tornatore, ricostruisce l’ascesa del fondatore della Bank of Italy, istituzione che nel tempo è divenuta Bank of America. La produzione coinvolge Rai Cinema insieme alla società Kavac Film, guidata da Simone Gattoni e Marco Bellocchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tornatore racconta il mito: l’italiano che creò la Bank of America Notizie correlate “Le mie ferite per i film che non sono riuscito a fare”: Giuseppe Tornatore si racconta al Festival del Cinema di BariUn bagno di folla per l’incontro con il pubblico di Giuseppe Tornatore, ieri al Bif&st dove il regista premio Oscar protagonista di una retrospettiva... Sventato un attentato a Parigi contro la sede di Bank of America: indaga l’antiterrorismoLa polizia francese ha sventato un attentato alla sede centrale di Bank of America a Parigi e arrestato un uomo che stava per far esplodere un...