Sventato un attentato a Parigi contro la sede di Bank of America | indaga l’antiterrorismo

Le autorità francesi hanno impedito un tentativo di attentato presso la sede principale di una grande banca internazionale a Parigi. Un uomo è stato fermato prima di riuscire a far esplodere un ordigno fatto in casa. La polizia sta conducendo le indagini e ha arrestato il sospettato. Il fatto è stato comunicato ufficialmente dalle forze dell’ordine.

La polizia francese ha sventato un attentato alla sede centrale di Bank of America a Parigi e arrestato un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale. Lo rende noto l’emittente Bfmtv mentre la Procura nazionale antiterrorismo ha aperto un’indagine per “tentativo di incendio doloso o altro atto pericoloso in connessione con un’impresa terroristica”. Si indaga anche per “fabbricazione di un ordigno incendiario o esplosivo in relazione a un’impresa terroristica”, “possesso e trasporto di un ordigno incendiario o esplosivo al fine di provocare danni pericolosi, in relazione a un’impresa terroristica” e “associazione a delinquere di stampo terroristico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sventato un attentato a Parigi contro la sede di Bank of America: indaga l’antiterrorismo Articoli correlati Leggi anche: Parigi, sventato attentato alla sede di Bank of America: cosa è successo Leggi anche: **Ucraina: media, 'sventato a San Pietroburgo attentato contro alto ufficiale russo'** Una selezione di notizie su Sventato un attentato a Parigi contro... Temi più discussi: Sventato assalto al portavalori in Emilia: 14 arrestati, tutti di Foggia e Cerignola; Lecce, recapitato bossolo di kalashnikov in una busta: nuova intimidazione alla giudice Mariano; Ucraina, da 007 progetto di attentato contro i soldati russi, inviate solette con 15g tnt l'una, sventato attacco da Fsb - VIDEO; L'ennesima MINACCIA DI MORTE: proiettile al giudice sotto scorta. Parigi, la polizia sventa un attentato contro una sede della Bank of America: un arrestoLa polizia francese ha sventato un apparente attentato con un ordigno esplosivo davanti all'edificio di una banca statunitense a Parigi, stamane, arrestando un uomo che stava per far esplodere un ordi ... msn.com Parigi, sventato attentato alla sede di Bank of America: cosa è successoArrestato un sospetto mentre preparava l’azione. Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez: Complimenti alla rapida azione ... msn.com La polizia francese ha sventato un attentato alla sede centrale di Bank of America a Parigi e arrestato un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale. Lo rende noto l'emittente Bfmtv mentre la Procura nazionale antiterrorismo ha aperto un'indagi - facebook.com facebook Sventato agguato ultras a tifosi rossoblu: 11 fermi e armi sequestrate x.com