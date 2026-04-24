Tornare a vivere la natura | la sfida del nuovo festival diffuso Biodiversy contro la crisi climatica

Un nuovo festival diffuso chiamato Biodiversy si svolge in Romagna, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla crisi climatica e sulla perdita di biodiversità. L’evento coinvolge diverse località della regione e combina iniziative culturali, attività all’aperto e incontri pubblici. La manifestazione mira a promuovere la consapevolezza ambientale attraverso un approccio che coinvolge le comunità locali e valorizza il contatto con la natura.

In un tempo in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità impongono un cambio di paradigma, la Romagna risponde con un progetto che unisce cultura, comunità e azione. Nasce BiodiversyFest 2026 – Biodiversità in Festa, un festival diffuso che per tutto il mese di maggio trasformerà il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Africa e crisi climatica: la sfida energetica per rilanciare il PilDurante un incontro tenutosi presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma, Ruto ha evidenziato come le perturbazioni climatiche stiano colpendo... Acqua, diritto universale: la sfida tra crisi, equità, emergenza climatica, disuguaglianzeIl 22 marzo il mondo celebra la Giornata mondiale dell’acqua, ma è difficile parlare di festa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Porta a porta 2025/26 - Famiglia nel bosco, Catherine alla Camera: Crudeltà sui nostri figli - 22/04/2026 - Video; Un dono che guarda oltre; Arrivano oltre 3,7 milioni di euro per il polo scolastico di San Ginesio -; Riabilitazione neuromotoria post Ictus: la storia di Luca. La principessa Panichi Pignatelli: Il Borgo doveva tornare a vivere, l’Eden della vallata ora guarda al futuroPer l’8 marzo celebriamo la principessa Giulia Panichi Pignatelli, custode di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche: il Borgo Seghetti Panichi, a Castel di Lama Per l’8 marzo celebriamo la ... ilrestodelcarlino.it Troiani: Galleria Fogli deve tornare a vivere. Ora è abbandonataLa galleria Edgardo Fogli è uno spazio nel cuore di Comacchio che merita di tornare a vivere. Da troppo tempo è ferma, bloccata in una situazione complessa e di difficoltà che non si risolvono con ... ilrestodelcarlino.it Il @Partito_Libdem ha le idee chiare su come far tornare la crescita in Italia. Ma non una crescita che duri qualche mese e che implichi un utilizzo sproporzionato del denaro dei contribuenti. Una crescita stabile, duratura, sostenibile. 2/2 x.com Pearl Jam, Mike McCready: “Sono pronto a tornare in studio e fare un nuovo album. Sono stufo di questa pausa” Tutti i dettagli: https://shorturl.at/s1sZY #PearlJam #MikeMcCready #StayRock #VirginRadio #StyleRock facebook