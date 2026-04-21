Durante un evento al Campus Luiss Guido Carli di Roma, un rappresentante africano ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno influenzando l’economia del continente, con una riduzione del Pil stimata tra il 3% e il 5%. La discussione si è concentrata sulla sfida di sviluppare fonti energetiche sostenibili per affrontare la crisi e sostenere la crescita economica.

Durante un incontro tenutosi presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma, Ruto ha evidenziato come le perturbazioni climatiche stiano colpendo duramente l’economia africana, con una contrazione del Pil compresa tra il 3% e il 5%. Il leader keniota ha sottolineato la necessità di correggere lo squilibrio nei flussi finanziari globali: nonostante gli investimenti mondiali nelle energie pulite abbiano superato i 2 trilioni di dollari annui, il continente africano, che rappresenta quasi il 20% della popolazione mondiale, ne riceve soltanto il 2%. Il modello keniota tra geotermia e sviluppo industriale. La gestione delle risorse energetiche in Kenya offre un esempio concreto di come la transizione possa alimentare la crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Africa e crisi climatica: la sfida energetica per rilanciare il Pil

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