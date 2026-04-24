Torna Vengo anch' io! o magari no | appuntamento sui pleasure toys

Riprende “Punto LuMe”, la serie di incontri dedicati alla divulgazione sui pleasure toys, organizzata dall’associazione LuMe. L’evento si svolge in modo informale e mira a offrire informazioni pratiche e dirette sull’uso di questi dispositivi. La rassegna è tornata dopo una pausa e si propone di coinvolgere un pubblico interessato a conoscere meglio il tema. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire l’argomento in modo semplice e diretto.

Torna “Punto LuMe”, la rassegna di eventi di divulgazione informale organizzata dall’associazione LuMe. Mercoledì 29 aprile, dalle 18:30 alle 20:30, al Leningrad Cafè è in programma un nuovo appuntamento della serie “Vengo anch’io! (o magari no), un dialogo sull’educazione sessuo-affettiva”. Protagonisti dell’incontro saranno i pleasure toys, al centro di un talk aperto che affronterà il tema del piacere al di là della performance, ma anche desiderio, eccitazione e immaginario, soffermandosi su come gli stereotipi influenzino il modo in cui scegliamo (e viviamo) questi strumenti. Ospiti della serata saranno Costanza Gori, consulente sessuale e laureanda in Psicologia Clinica, e la realtà fiorentina La Clit, un progetto che mette al centro sessualità, benessere e piacere in tutte le loro forme.🔗 Leggi su Lanazione.it

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