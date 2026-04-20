Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni ladri sono entrati nell’abitazione di un calciatore a Udine, portando via alcune borse di valore appartenenti alla moglie. La scoperta del furto ha portato il calciatore a commentare sui social con frasi di rabbia e rammarico. L’episodio è ancora sotto indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare i responsabili.

Brutta sorpresa per Nicolò Zaniolo: nella notte tra domenica e lunedì alcuni ladri sono entrati nella sua casa di Udine portando via, stando a quanto pare, alcune borse di valore della moglie Sara Scaperrotta. Al momento non ci sono altri dettagli sulla vicenda, se non quelli descritti dallo stesso Zaniolo. Dopo una foto che ritrae la località di vacanza dove con la famiglia aveva passato il weekend, Zaniolo si è lasciato andare ad un duri sfogo, in due storie Instagram separate: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo!".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ladri a casa di Zaniolo. Lui sbotta sui social: “Magari ci fossi stato io…”

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