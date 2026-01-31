San Lorenzo in Giorgina il parroco accoglie i visitatori al coro di | È la Meloni o no? E intanto pensa già a ribattezzare la chiesa

Il parroco di San Lorenzo in Giorgina ha accolto i visitatori con una domanda diretta: “È la Meloni o no?” La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente, tra chi gridava al miracolo e chi pensava a un complotto nelle immagini. Intanto, il parroco sta già pensando a cambiare nome alla chiesa, mentre i visitatori si dividono tra stupore e ironia.

C’è chi grida al miracolo, chi al complotto iconografico e chi, più laicamente, si limita a lucidarsi gli occhiali. Ma il dado è tratto: a Roma, nella storica Basilica di San Lorenzo in Lucina, il viavai di fedeli e curiosi ha ormai superato i livelli di guardia. Il motivo? Come ignorarlo, da oggi – Askatasuna a parte – non si parla d’altro. Sì, e la causa non è una reliquia appena rinvenuta, ma un affresco nella cappella “Canaletti” dove campeggia un angelo che – per un prodigio del pennello o per uno scherzo del destino – è la fotocopia stilizzata in stile affrescato della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il parroco di San Lorenzo in Lucina ha commentato la somiglianza tra l’angelo raffigurato nel restauro della chiesa e il volto di Giorgia Meloni.

