Oggi a Bergamo si svolgono le visite guidate a Palazzo Frizzoni, in programma nel pomeriggio. L’iniziativa, organizzata con il coinvolgimento del liceo linguistico «Giovanni Falcone», permette di scoprire gli interni del palazzo dalle 14,30 alle 17,30. L’accesso è libero e gratuito, quindi chi vuole può partecipare senza prenotare.

L’INIZIATIVA. In collaborazione con il liceo linguistico «Giovanni Falcone», dalle 14,30 alle 17,30. Accesso libero e gratuito. «Porte aperte a Palazzo», il progetto di visite guidate gratuite di Palazzo Frizzoni torna sabato 7 febbraio. Un’occasione per scoprire le sale più celebri e gli angoli più nascosti dell’edificio sede del Comune di Bergamo. L’iniziativa, voluta dalla presidente del Consiglio comunale Romina Russo, è realizzata in collaborazione con il liceo linguistico «Giovanni Falcone»: saranno gli studenti a fare da guida, anche in inglese, francese e spagnolo. All’esterno, quindi il cortile e il parco, e all’interno, tra sale, uffici e l’aula consiliare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, sabato 7 febbraio tornano le visite guidate a Palazzo Frizzoni

