torna la fiera di origgio il programma di oggi e domani

La Fiera del Bestiame e delle Merci di Origgio riprende le sue attività dopo un anno, con un calendario di eventi che si protrarrà fino al 3 maggio. L’edizione di quest’anno si svolge dal 25 aprile e prevede diverse iniziative incentrate sulla vendita di animali e merci, con appuntamenti previsti sia oggi che domani. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge numerosi espositori e visitatori.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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