Paraolimpiadi | la giornata di oggi ed il programma di domani 9 marzo
Oggi alle Paraolimpiadi gli atleti azzurri hanno partecipato a diverse discipline, portando a casa alcune medaglie. La giornata è stata caratterizzata da molte gare e momenti di tensione, mentre il programma di domani prevede ancora diverse competizioni e sfide per gli sportivi italiani. La partecipazione e l’impegno sono stati evidenti lungo tutta la giornata.
Giornata ricca di emozioni per i colori azzurri alle Paraolimpiadi, con diverse discipline in gara e tante medaglie in palio. L’Italia festeggia soprattutto nello snowboard, dove è arrivato il primo oro azzurro dei Giochi, mentre non sono mancati impegni importanti anche nel biathlon e nel curling. Domani ancora emozioni. Il grande protagonista di giornata è stato Emanuel Perathoner, che ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard cross maschile. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurro ha disputato una gara impeccabile, imponendosi davanti all’australiano Ben Tudhope e al coreano Lee Jehyuk. Perathoner ha gestito con grande sicurezza le fasi decisive della gara, mantenendo sempre il controllo e tagliando il traguardo per primo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Promozione,il big match di giornata si giocherà domani. Tutte le altre oggi, il programma. L’Ostra sogna di fare lo sgambetto alla vicecapolista Alma Fano
4 febbraio, Giornata mondiale contro il cancro: il CNDDU lancia la campagna “Prenditi cura di oggi, proteggi il tuo domani”Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani individua nella Giornata Mondiale contro il Cancro, che ricorre il 4 febbraio,...
Tutti gli aggiornamenti su Paraolimpiadi la giornata di oggi ed il....
Temi più discussi: Il programma della giornata inaugurale. Rai: l'offerta per le Paralimpiadi; Lorenzo Bonicelli, tedoforo della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 a Verona; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e…; Vicenza accoglie la Fiamma Paralimpica e lancia Pedalando verso l’Arena / Comunicati / Novità / Homepage.
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta tutti i giorni su Rai 2 e Rai SportEcco la programmazione TV dettagliata della Rai per le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dal 6 al 15 marzo ... davidemaggio.it
Dove vedere in tv le Paralimpiadi Milano Cortina 2026?/ Streaming video e programmazione (oggi 7 marzo)Dove vedere in tv le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 oggi, sabato 7 marzo? Tutte le info per seguire in streaming video e televisione la giornata. ilsussidiario.net
PARAOLIMPIADI: Perathoner nello snowboard vince il primo oro italiano a Milano - Cortina Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina. È la prima medaglia d’oro per i colori azzurri dei Gio - facebook.com facebook
' Arriva dallo snowboard cross SB-LL2 la prima medaglia d'oro per l'Italia alle Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026: che vittoria per Emanuel Perathoner #MilanoCortina2026 #Oly x.com