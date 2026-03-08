Paraolimpiadi | la giornata di oggi ed il programma di domani 9 marzo

Oggi alle Paraolimpiadi gli atleti azzurri hanno partecipato a diverse discipline, portando a casa alcune medaglie. La giornata è stata caratterizzata da molte gare e momenti di tensione, mentre il programma di domani prevede ancora diverse competizioni e sfide per gli sportivi italiani. La partecipazione e l’impegno sono stati evidenti lungo tutta la giornata.