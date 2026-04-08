Origgio cercansi sponsor per la Fiera del 25 Aprile | ecco le date

A Origgio si prepara la prossima edizione della Fiera Primaverile del Bestiame e delle Merci, che si svolgerà dal 23 aprile al 2 maggio. La manifestazione coinvolge espositori e visitatori in vari eventi e mercati aperti nel centro cittadino. Per questa edizione si cercano sponsor disposti a supportare l’evento, che si svolge ogni anno nel periodo primaverile.

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