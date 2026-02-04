Il Dobermann Pinscher Penny trionfa al Westminster Kennel Club Dog Show 2026 | le immagini della premiazione

Penny, il Dobermann Pinscher, ha conquistato il titolo di miglior cane alla 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show. La gara, considerata tra le più importanti al mondo, ha visto trionfare Penny tra centinaia di altri concorrenti. La premiazione ha emozionato il pubblico presente, che ha applaudito con entusiasmo la vittoria della protagonista.

Penny è la regina del Westminster Kennel Club Dog Show 2026. Il Dobermann Pinscher ha vinto il titolo "Best in Show" nella 150esima edizione della competizione che consacra l'animale come cane più bello del mondo. La vittoria di Penny alla manifestazione di New York segna il quinto successo per la razza Dobermann. A guidare la vincitrice c'era Andy Linton, veterano delle esposizioni canine. Con il successo del 2026, l'uomo è tornato a vincere dopo 36 anni. L'ultimo trofeo alzato, infatti, risaliva al 1989. Ai giornalisti lì presenti Linton ha dichiarato: "Penny è uno dei migliori esemplari che abbia mai visto".

