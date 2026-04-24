Una storia che unisce passione e rinascita, quella di un giovane che ha riscoperto la voglia di studiare grazie all’agricoltura. Dopo aver abbandonato gli studi alle superiori, ha deciso di dedicarsi alla terra, frequentando una scuola per contadini. Ieri ha conseguito la laurea in Scienze agrarie, diventando il primo diplomato della scuola di San Casciano a raggiungere questo traguardo.

Ha ritrovato il piacere di studiare dopo che lo aveva abbandonato alle superiori. E ieri, dopo essersi diplomato alla scuola per contadini di San Casciano, si è laureato in Scienze agrarie, il primo a farlo dopo la scuola sancascianese. Davide Telesca, 26 anni, residente a Barberino Tavarnelle, guarda al futuro con uno spirito diverso. A chi dedica questo traguardo? "A tutti coloro che mi hanno sostenuto, la mia famiglia, i docenti che ho incrociato lungo il mio cammino, agli amici e anche un po’ a me stesso per essere stato capace di non arrendermi, per aver investito sulle mie capacità e le mie vocazioni". Perché ha abbandonato la scuola? "Non ero riuscito a mettere a fuoco la mia passione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna a studiare grazie all’agricoltura: "Nella terra ho ritrovato la passione"

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