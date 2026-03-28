Gisele Bündchen ha dichiarato di aver ritrovato un corpo forte e tonico grazie al Pilates, dopo l’ultima gravidanza. La modella ha condiviso questa esperienza pubblicamente, sottolineando l’efficacia dell’attività fisica nel recupero post-partum. La sua testimonianza è stata pubblicata attraverso un’intervista o un post sui social media, senza ulteriori dettagli su eventuali programmi o altri metodi adottati.

Q uando si parla di recupero post-gravidanza, Gisele Bündchen è un faro di ispirazione. La supermodella brasiliana, icona di bellezza 45enne, ha raccontato ai suoi follower su Instagram come il Pilates a ritmo lento, e in particolare gli esercizi “box shape”, eseguiti a quattro zampe in sollevamento, abbiano reso il suo corpo e i suoi addominali più forti e tonici che mai dopo il parto. Il tutto accompagnato da respirazione consapevole e tanta costanza. Secondo Gisele, che è diventata madre per la terza volta a 44 anni, il Pilates è imbattibile nella remise en forme post-partum, regalando tangibili benefici sul core, ossia l’area addominale, fisiologicamente indebolita e rilassata dopo i 9 mesi di gravidanza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gisele: «Grazie al Pilates ho ritrovato un corpo forte e tonico dopo l’ultima gravidanza»

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