Sono un docente e ho 50 anni e 8 lauree non ho mai smesso di studiare La storia di Carlo Solidoro

Carlo Solidoro, docente di lettere al liceo scientifico Tommaso Fiore e originario di Gallipoli, ha conseguito la sua ottava laurea, questa volta in Giurisprudenza, all’età di 50 anni. A renderlo noto è lo stesso insegnante con un messaggio pubblicato sui social. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

