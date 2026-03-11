Sono un docente e ho 50 anni e 8 lauree non ho mai smesso di studiare La storia di Carlo Solidoro
Carlo Solidoro, docente di lettere al liceo scientifico Tommaso Fiore di Gallipoli, ha ottenuto la sua ottava laurea in Giurisprudenza all’età di 50 anni. Con un passato di studi e insegnamenti, ha deciso di ampliare le sue competenze e ha portato a termine questa laurea dopo aver già conseguito sette titoli accademici. La sua storia mostra un impegno costante nello studio e nella formazione.
Carlo Solidoro, docente di lettere al liceo scientifico Tommaso Fiore e originario di Gallipoli, ha conseguito la sua ottava laurea, questa volta in Giurisprudenza, all’età di 50 anni. A renderlo noto è lo stesso insegnante con un messaggio pubblicato sui social. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
