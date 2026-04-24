Torino vs Inter trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 20252026 si affrontano Torino e Inter. La partita si svolge allo stadio di Torino e rappresenta una delle ultime sfide di questa stagione. I nerazzurri cercano di ottenere un risultato che potrebbe permettere loro di festeggiare matematicamente il titolo. La gara sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state già annunciate.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri sperano di poter festeggiare già matematicamente la conquista del titolo sul campo dei granata pressoché salvi. Torino vs Inter si giocherà domenica 26 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dal pareggio esterno di Cremona, na dopo aver battuto Pisa e Verona, si sono praticamente assicurati la salvezza. Con 40 punti non c’è ancora la matematica, ma è solo questione di tempo. Dopo aver accelerato nelle ultime tre giornate e portato a 12 i punti di vantaggio su Napoli e Milan a 5 giornate dalla fine, i nerazzurri si ritrovano tra le mani il primo match pointer scudetto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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