Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano due squadre con obiettivi di promozione. La partita si inserisce in un torneo molto combattuto, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere punti decisivi per migliorare la propria posizione in classifica. La gara sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme online, consentendo ai tifosi di seguire l'evento in diretta.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre ambiziose e determinate a giocarsi fino in fondo le proprie carte per il salto di categoria, sia direttamente che attraverso i playoff. Frosinone vs Palermo si giocherà venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe FROSINONE VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono reduci da uno stato di forma eccellente, visto che, dall’inizio dell’anno, hanno perso soltanto contro il Venezia capolista, inanellando ben dieci risultati utili consecutivi, impreziositi da colpi pesanti in trasferta. Grande merito va al tecnico Alvini, capace di costruire una squadra brillante e solida, che vanta il secondo miglior attacco della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Monza vs Frosinone, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

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