Pescara-Sampdoria trentaquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano Pescara e Sampdoria. La partita è importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che cercano di evitare la retrocessione e gli ospiti che puntano a salvarsi direttamente senza passare dai playout. La gara si svolge in un momento di grande tensione per entrambe le formazioni e sarà trasmessa su una piattaforma dedicata.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre si giocano tantissimo, con gli abruzzesi che stanno lottando per evitare una retrocessione che sembrava già scontata, e i blucerchiati che vogliono salvarsi senza passare per i playout. Pescara-Sampdoria si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Cornacchia. PESCARA-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli abruzzesi stanno riuscendo in una impresa che appariva ai limiti dell’impossibile. Ora la salvezza sembra ad un passo, come dicono i numeri: 17 punti nelle ultime 10 gare, con tanto di 19 gol realizzati. Ora sono soltanto due i punti di ritardo dalla matematica permanenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Virtus Entella-Venezia, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Temi più discussi: Opta Sports: il match program di Pescara-Sampdoria; Verso il record stagionale di presenze all'Adriatico: info biglietti Pescara-Samp; Serie B: il Venezia non sbaglia, il Monza frena. Vincono Sampdoria, Bari e Pescara; Frosinone - Palermo in Diretta Streaming | DAZN IT. Verso Pescara-Sampdoria: apre anche la Curva SudVerso Pescara-Sampdoria: gara in programma sabato alle ore 15. Apre anche la Curva Sud. Accettata la richiesta del club biancazzurro. Biglietti in vendita dalle 17 di oggi. Di seguito il comunicato de ... rete8.it Serie B, risultati e classifica dopo la trentaquattresima giornata: bene Venezia e Frosinone, ok Bari, Pescara e SampTrentatreesima giornata del campionato di serie B che registra i successi di Venezia e Frosinone, pari in extremis del Monza a Catanzaro. Bene il Palermo, in coda successi preziosi per ... tuttoreggina.com Sampdoria da brividi: dentro o fuori a Pescara. Lombardo: “La gara più importante dell’anno” x.com Verso Pescara-Sampdoria: partita in programma sabato alle 15. Sold out vicino, al momento più di 17 mila spettatori. Solo un centinaio di biglietti acquistati, finora, dai tifosi doriani. Per questo il club biancazzurro chiederà alla questura di liberare le due zone - facebook.com facebook