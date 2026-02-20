Marche virtuose | rifiuti inerti nuova economia circolare per città

Le Marche affrontano il problema dei rifiuti inerti, che spesso finiscono abbandonati nei campi e lungo le strade. Questa situazione ha portato a una collaborazione tra Confartigianato, il Consorzio di Bonifica delle Marche (Cosmari) e l’Agenzia regionale per le politiche ambientali (Arpam). L’obiettivo è creare un sistema di economia circolare che riutilizza questi materiali, riducendo l’abbandono e promuovendo pratiche più sostenibili. Un esempio concreto di questa iniziativa si sta sviluppando nelle aree rurali della regione, dove si spera di ridurre i rifiuti.

Rifiuti inerti, dalle Marche un modello di economia circolare contro l’abbandono selvaggio. Un’inedita collaborazione tra Confartigianato, il Consorzio di Bonifica delle Marche (Cosmari) e l’Agenzia Regionale per le Politiche Ambientali (Arpam) punta a risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti inerti nel territorio marchigiano. Il servizio, già operativo nei comuni di Civitanova e Macerata, offre ai cittadini un canale regolamentato per lo smaltimento di materiali derivanti da piccole lavorazioni domestiche, con l’obiettivo di estendere l’iniziativa a tutta la regione e promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Cave, economia circolare. I detriti non sono rifiuti Leggi anche: Rifiuti, Piunti (Conou): “Italia eccellenza globale in economia circolare oli minerali usati” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Inerti domestici, intesa tra enti e associazioni per il corretto conferimento(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 FEB - Si è concluso con esito positivo il percorso di confronto tra Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Cosmari, Arpam Marche e i Comuni di Macerata e Civi ... msn.com Rapporto Rifiuti Urbani Marche 2024, regione virtuosaUna gestione virtuosa, con livelli di raccolta differenziata stabilmente sopra i target europei e una crescente attenzione alla qualità del riciclo e del recupero. Questo si legge nel Rapporto Rifiuti ... ansa.it Marche virtuose nel sistema di monitoraggio nazionale del Ministero della Salute - facebook.com facebook Monitoraggio su liste d'attesa, 'Marche tra le regioni più virtuose'. Acquaroli: "Risultati incoraggianti anche se c'è ancora tanto da fare" #ANSA x.com